Météo: à quoi s’attendre pour ce mardi?

Après la journée de lundi, marquée par des averses et un temps assez venteux, la météo s’éclaircira progressivement pour le plus grand plaisir des élèves francophones qui pourront ainsi profiter de la première édition des vacances d’automne (Toussaint) prolongées, sous un beau soleil d’automne et avec des températures atteignant jusqu’à 20 degrés, selon l’IRM.

La journée de mardi signera progressivement le retour des éclaircies. Le ciel sera d’abord assez nuageux avec encore un risque d’averses, surtout dans la région côtière et en Ardenne. Le temps redeviendra ensuite sec avec davantage de soleil. Les maxima varieront entre 13 ou 14 degrés en haute Ardenne et 17 degrés en Flandre. Le vent modéré de sud-ouest s’orientera au sud en soirée.