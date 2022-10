Météo: retour progressif de températures plus clémentes sous un ciel partagé

Ce soir, le temps sera sec avec de larges éclaircies. La nuit prochaine, des bancs de nuages moyens et élevés envahiront notre pays par la France avec possibilité d’un peu de pluie par endroits. Les minima varieront entre 9 et 13°C. Le vent faible à modéré de sud-est s’orientera au sud en cours de nuit.

Le ciel sera d’abord assez nuageux, mardi, avec encore un risque d’averses, surtout dans la région côtière et en Ardenne. Le temps redeviendra ensuite sec avec davantage de soleil, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 13 ou 14°C en haute Ardenne et 17°C en Flandre. Le vent modéré de sud-ouest s’orientera au sud en soirée.

Mercredi

Mercredi, le ciel sera d’abord assez nuageux avec possibilité de quelques gouttes de pluie. Un soleil généreux reviendra ensuite l’après-midi. Retour de la douceur avec des maxima de 15 à 18°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 19 ou 20°C dans les autres régions. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi

Quelques averses isolées seront possibles jeudi matin. Ensuite, le temps sera ensoleillé et particulièrement doux avec par moments des voiles de nuages élevés. Les températures atteindront 17 à 20°C en Ardenne et 20 à 22°C dans les autres régions.

Vendredi

Vendredi, le temps restera lumineux avec des nuages d’altitude. Les maxima, toujours élevés pour la période de l’année, se situeront entre 18 et 21°C en Ardenne, et entre 21 et 23°C ailleurs.

Samedi

Samedi, quelques précipitations pourraient temporairement toucher nos régions par l’ouest mais les courants méridionaux y maintiendront des maxima entre 17 et 21°C.

Dimanche

La journée de dimanche pourrait être ensoleillée et à nouveau très douce avec des maxima de 19 à 21°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 21 à 23°C ailleurs.