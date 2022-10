«Vous ne pouvez entraîner personne»: la sœur de Cristiano Ronaldo défend son frère et attaque ouvertement Erik Ten Hag

Sur Instagram, Katia Aveira a défendu son frère et a attaqué ouvertement, Erik Ten Hag, entraîneur de Manchester United.

Katia Aveira, la sœur de Cristiano Ronaldo, a défendu son frère sur Instagram et attaqué ouvertement Erik Ten Hag, entraîneur de Manchester United. Elle a comparé le traitement réalisé par Manchester United à la crucifixion de Jésus-Christ.

« Personne qui est né pour briller par les mains de Dieu ne sera défait par quelqu’un qui n’a jamais porté ses chaussures. Il est et sera de l’histoire ancienne », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Elle a ajouté plus loin : « Il y a un verset dans la bible qui dit : ‘Cet homme vous a été remis par le plan délibéré et la prescience de Dieu ; et vous, avec l’aide d’hommes méchants, vous l’avez mis à mort en le clouant à la croix ’»