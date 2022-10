L’historien Maurizio Serra: «Les ombres mussoliniennes ne rôdent plus dans les coulisses de notre présent»

Un « cleptomane idéologique », méfiant, dépourvu du sens de l’humour, assoiffé de pouvoir et secrètement instable. Dans son récent ouvrage Le mystère Mussolini, l’historien et écrivain Maurizio Serra, diplomate et premier Italien à être élu à l’Académie française, a disséqué, avec la précision d’un chirurgien des âmes, les clairs obscurs psychologiques du dictateur italien. Une figure tragique d’un passé qui ne passe pas, emblème, en ce temps de soubresauts politiques, d’une histoire qui pourrait encore se conjuguer au présent.

La marche sur Rome nous rappelle à quel point il est facile pour une minorité radicalisée de subvertir les équilibres institutionnels d’une nation. Un viol de la démocratie qui pourrait se reproduire aujourd’hui ?