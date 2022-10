Schaerbeek: des manifestants s’attaquent à la signalisation du plan Good Move (photos et vidéo)

Les protestations se sont ensuite étendues dans les rues avoisinant la place Stephenson, où les manifestants ont taggué ou retiré divers panneaux installés dans le cadre de Good Move. Malgré la présence de policiers pour prévenir d’éventuels débordements, des barrières ont également été retirées.

Si le plan de mobilité concernait dans un premier temps le quartier des Azalées et Royale Sainte-Marie, le quartier de la Cage aux Ours était le prochain sur la liste des changements. Dans le détails, la rue et la place Stephenson ainsi que la place et la rue Pavillon principalement étaient visés.