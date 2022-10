Serie A: la Juventus soupçonnée d’avoir falsifié ses comptes, plusieurs dirigeants dans le collimateur de la justice

Le parquet a envoyé la conclusion de l’enquête préliminaire aux membres du conseil d’administration du club italien ainsi qu’à plusieurs dirigeants. Au total, seize personnes sont concernées par ces enquêtes, notamment le prédisent du club Andrea Agnelli et Pavel Nedved, ancienne gloire du club et direct actuel.

Les magistrats ont surtout enquêté sur des plus-values réalisées lors de plusieurs transferts. La Gazzetta dello Sport rapporte : « le cadre probatoire permet d’esquisser une activité d’altération des postes du bilan (et donc des résultats d’exploitation) comme conséquence, tout d’abord, d’un recours anormal à des opérations d’échange de droits de performance sportive (ndlr : des transferts) d’un nombre élevé d’athlètes, opérations conclues à des valeurs établies par les parties de manière arbitraire et dans le but de satisfaire les besoins du bilan. »

Les enquêteurs sont, en effet, convaincus que la Juventus a réalisé des opérations suspectes lors de nombreux transferts afin d’améliorer artificiellement le bilan comptable des Bianconeri. Parmi les opérations, on peut noter l’échange Pjanic-Arthur avec le FC Barcelone. En 2020, le club catalan a déboursé 60 millions d’euros pour faire venir Pjanic tandis que les Turinois ont dépensé 72 millions d’euros pour attirer le milieu brésilien.

De plus, le ministère public a indiqué l’inculpation de plusieurs suspects pour des opérations inexistantes : « Il est apparu que la Juventus a payé à des agents des sommes pour des services qui n’étaient pas rendus et qui, par conséquent, sont considérés comme inexistants, avec un préjudice concomitant pour le Trésor public pour déduction indue de la TVA ».