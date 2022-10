Guerre en Ukraine: cinq blessés dans une explosion à Melitopol, le point sur la situation

Une voiture a explosé à Melitopol près du bâtiment de la holding de médias ‘ZaMedia’», ont annoncé dans un communiqué publié sur Telegram les autorités d’occupation prorusses. «Cinq personnes ont été légèrement blessées» dans cette explosion qui a fait voler en éclats les vitres et les portes sur plusieurs étages du bâtiment, selon la même source. L’un des blessés a été hospitalisé, ajoute le communiqué.

La télévision publique russe Rossia 24 a diffusé des images du bâtiment, aux murs intérieurs partiellement brûlés, avec les fenêtres et portes brisées et les escaliers encombrés par des débris. Le bâtiment abritait une chaîne de télévision et une radio prorusses qui «poursuivent leurs activités», ont assuré les autorités.