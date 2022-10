Guerre en Ukraine: sept civils tués à Bakhmout, le point sur la situation

Le gouverneur a fait état mardi de sept morts et plusieurs blessés dans cette ville de la région de Kherson.

Sept civils ont été tués et trois autres blessés lundi à Bakhmout, ville de la région de Donetsk dans l’est de l’Ukraine qui est depuis des mois le théâtre d’intenses combats avec l’armée russe, a indiqué mardi le gouverneur régional.

Trois corps de civils tués plus tôt ont par ailleurs été découverts dans deux localités de la région, a précisé le gouverneur Pavlo Kyrylenko sur Telegram. L’armée ukrainienne a de son côté fait état d’offensives russes en direction de Bakhmout, située dans le nord de la région, et de la ville Avdiïvka, une cinquantaine de kilomètres plus au sud.