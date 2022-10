«Je vais réaliser mon rêve»: la belle histoire d’un supporter sénégalais qui va pouvoir assister à un match du FC Nantes

Ndiawar Diongue est supporter du FC Nantes depuis 1995 et va pouvoir réaliser son rêve : assister à un match de son club de cœur. Début septembre, un élan de générosité s’est emparé de plusieurs supporters nantais et ont lancé une cagnotte afin de financer le voyage depuis Dakar. Ils ont récolté plus de 1500 € et Ndiawar va pouvoir donc voir son rêve se concrétiser.

Joueurs, supporters et même la mairie se sont mobilisés dans le but de lui faciliter les démarches administratives. Le dernier obstacle concernait l’obtention du visa, visa qu’il a pu obtenir finalement. Comme Ndiawar Diongue l’explique dans un tweet.