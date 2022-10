Jacques Ancion, personnalité majeure de la marionnette belge, est décédé

Tchantchès est en noir. On imagine une larme discrète glisser sur le visage du garnement, flanqué, de chaque côté, d’autres pantins en bois de tilleul pendouillant dans une remise. Plus jamais Jacques Ancion ne les fera danser au bout de leur tringle. Décédé ce 24 octobre, le marionnettiste liégeois fait bien des orphelins, à commencer bien sûr par ses quatre enfants. Qui mieux que l’un deux, le journaliste Laurent Ancion, pour retracer son parcours et lui rendre hommage ? Voici le texte qu’il nous a fait parvenir :Jacques Ancion est décédé ce 24 octobre 2022. En revenant aux racines de la marionnette liégeoise, dès 1973, le montreur avait réconcilié les adultes avec l’art truculent et irrésistible du castelet. Son Théâtre Al Botroûle, bien accroché au pied de la rue Hocheporte, à Liège, avait trouvé un rayonnement dans le monde entier, prouvant que l’universel se niche au cœur du particulier.