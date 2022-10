Le numéro 1 de la Direction de la protection de la police fédérale quitte ses fonctions

Claude P., le numéro 1 de la Direction de la protection de la police fédérale (DAP), qui s’occupe de protéger les « VIP », comme les ministres et personnalités étrangères sur notre territoire, la famille royale etc., et gère le transfert des détenus dangereux, vient de faire un pas de côté, rapporte le journal L’Avenir mardi.

Accumulation de dizaines voire de centaines d’heures supplémentaires, locaux dans des états déplorables, problèmes de management… Cela fait quelques mois que les plaintes se multiplient quant aux conditions de travail.