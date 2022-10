La pollution de l’air est une question de vie ou de mort Alors que l’Union européenne prépare un nouveau paquet de mesures ambitieuses pour prévenir la pollution, le commissaire européen à l’Environnement plaide en faveur d’une protection renforcée de la qualité de l’air.

Carte blanche - Par Virginius Sinkevičius, commissaire européen à l’Environnement Publié le 25/10/2022 à 11:16 Temps de lecture: 4 min

C’est peut-être d’avoir porté des masques pendant si longtemps. C’est peut-être parce que nous sommes plus nombreux à faire du vélo ou que nous connaissons quelqu’un qui a subi les conséquences de la pollution de l’air. Ce qui est sûr, d’après notre dernière enquête, c’est que les Européens sont désormais très préoccupés par l’air qu’ils respirent.

Les politiques de l’UE ont apporté des améliorations majeures à la qualité de notre air, mais beaucoup reste à faire. Les principaux coupables sont les particules, le dioxyde d’azote et l’ozone provenant de l’énergie, des transports, de l’industrie et de l’agriculture. Absorbés par nos poumons, ils passent dans notre sang et endommagent les organes vitaux. Selon certaines études, ils pourraient même nuire à notre cerveau.

Partout en Europe, la pollution de l’air reste la première cause environnementale de décès prématurés que l’on dénombre par centaines de milliers. En Belgique, les chiffres les plus récents font état de 6.500 décès prématurés chaque année. Des millions de personnes souffrent d’asthme, de maladies cardiovasculaires, de cancer du poumon… tous incontestablement liés à cette forme de pollution. À lire aussi Neuf citoyens déposent plainte contre les trois Régions à cause de la qualité de l’air

Les enfants, les personnes âgées et les personnes les plus pauvres sont les plus durement touchées. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la pollution de l’air est omniprésente : elle nous affecte quoi que nous fassions. Nous ne pouvons pas choisir l’air que nous respirons, mais nous pouvons choisir de l’améliorer. Il est grand temps d’adopter une nouvelle approche et des mesures efficaces pour accélérer le changement.

C’est pourquoi la Commission européenne va proposer cette semaine une mise à jour majeure de la législation sur la qualité de l’air. Il est temps de donner force de loi à nos objectifs de pollution zéro, en réduisant de moitié les effets nocifs de la pollution de l’air sur la santé d’ici 2030 et en veillant à ce qu’en 2050 au plus tard, la qualité de notre air ne soit plus nocive pour la santé humaine.

Une demande de contrôles plus stricts

Pour nos concitoyens, les normes de qualité de l’air de l’UE doivent être renforcées. La plupart d’entre eux pensent que les grandes installations industrielles et les producteurs d’énergie à base de combustibles fossiles n’agissent pas suffisamment pour assurer une bonne qualité de l’air. Ils demandent donc des contrôles de pollution plus stricts pour toutes ces activités. Autre constat sans appel : le chauffage domestique, l’agriculture et les transports sont encore trop polluants. En conséquence, plus de 9 citadins sur 10 dans l’UE sont exposés à des niveaux de pollution de l’air supérieurs aux recommandations de l’OMS. À lire aussi La qualité de l’air, un enjeu qui mobilise peu les politiques

Il est donc urgent d’élever les normes et de les aligner plus étroitement sur les directives de l’OMS. Nous réexaminerons régulièrement ces normes afin de les actualiser en fonction des progrès scientifiques et technologiques. La nouvelle loi fournira également une meilleure information du public et un meilleur cadre pour les autorités locales afin d’assainir l’air.

Des bénéfices considérables

Les avantages pour la santé seront substantiels, avec des taux de mortalité et de maladie plus faibles et une charge moindre sur des systèmes de santé surchargés. Cela contribuera également à sécuriser notre approvisionnement alimentaire, car l’ozone est une cause importante de la réduction des rendements des cultures. Les bénéfices dépassent largement les coûts, avec des gains bruts totaux estimés entre 42 et 121 milliards d’euros en 2030, pour des mesures qui devraient coûter moins de 6 milliards d’euros. Et nous ne pouvons pas mettre un prix sur la vie de nos proches. À lire aussi Curieuzenair: Quelle est la qualité de l'air dans les rues de Bruxelles? Notre carte interactive

Cette proposition apportera des nouveautés majeures pour assurer la bonne mise en œuvres des règles de l’UE et la protection des citoyens : une meilleure surveillance et modélisation de la qualité de l’air pour nous assurer que nous savons exactement ce qui se passe, des règles plus claires sur l’accès à la justice et des sanctions efficaces lorsque les lois sont violées.

En Belgique, 6.500 décès pourraient être évités chaque année. Agissons pour sauver des vies humaines. C’est ce que nos concitoyens exigent et c’est ce qu’ils méritent.