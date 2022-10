Viola Davis: «Les femmes aspirent à accéder à un domaine où elles ont leur place»

Le magazine Time a intégré Viola Davis à deux reprises, en 2012 et 2017, à sa liste des 100 personnalités les plus influentes du monde. Pour l’actrice de 57 ans, le chemin a été long et semé d’embûches. Dans son autobiographie, Finding Me, parue en anglais en avril dernier, elle décrit avec une franchise parfois déconcertante les hostilités et les privations dont elle a souffert pendant des décennies. Elle raconte qu’en 3e année, alors qu’elle allait à l’école à Rhode Island, elle était quotidiennement persécutée par un groupe d’élèves blancs, recevait des insultes racistes et, parfois, des jets de pierres. Elle revient sur les conditions d’extrême pauvreté dans lesquelles elle vivait à l’époque, dans une maison infestée de rats, avec un père alcoolique qui battait sa mère jusqu’au sang. Et elle explique comment elle a réussi à intégrer la Juilliard School, prestigieuse école d’arts du spectacle américaine, alors qu’il n’y avait que 30 Afro-Américains sur les 856 étudiants.