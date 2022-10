Tirez les chargeurs de la prise

Débranchez vos chargeurs. Un adaptateur branché inutilement sur la prise électrique peut consommer jusqu’à 2 watts/h, soit 17,52 kWh par an. Le débrancher permet d’économiser un peu plus de 10 euros par an. Astuce : diminuer la luminosité de la télévision – il est préférable d’avoir choisi un modèle pas trop large – permet de diminuer la consommation de 25 %. Bon geste à adopter : la multiprise équipée d’un interrupteur qui permet de débrancher complètement divers appareils couplés (chaîne hifi, télé avec console, ordinateur…) en évitant qu’ils passent en mode veille.