Remplissez bien le lave-vaisselle

Le lave-vaisselle s’est de plus en plus imposé dans les foyers. On estime qu’on l’utilise en moyenne 3 à 5 fois par semaine. Mais c’est un gourmand en électricité et en eau. Chaque cycle de lavage consomme environ dix litres d’eau et 1 kWh d’électricité. S’il faut le faire fonctionner, veiller à bien le remplir. Quatre cycles évités par mois, c’est une économie d’une dizaine d’euros par an. Inutile de prélaver vos plats et assiettes si ces derniers ne sont pas trop souillés. Utilisez donc le mode Eco du lave-vaisselle (à ne pas confondre avec le mode rapide). Le mode Eco est plus long, mais il utilise moins d’électricité. C’est 45 % d’énergie économisée par rapport au mode intensif. Veillez à entretenir votre appareil, cela vous permettra de le garder plus longtemps. Et en cas d’achat d’un nouveau lave-vaisselle, pensez à choisir un appareil très performant.