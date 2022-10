Ne surchargez pas le frigo

Comme le congélateur, le réfrigérateur est un appareil particulièrement gourmand : c’est environ 10 à 15 % de notre consommation d’électricité (environ 300 kWh/an, 180 euros). D’où l’importance de choisir un modèle basse consommation. Evitez, en cours d’utilisation, de trop le solliciter : ne le surchargez pas trop d’aliments que vous ne consommerez que dans très longtemps, fermez la porte rapidement après l’avoir ouverte, ne le positionnez pas à côté d’une source de chaleur, maintenez la température dans le frigo entre 5ºC et 7ºC, pas moins. Laissez refroidir les aliments avant de les placer dans le réfrigérateur. Utilisez les aliments que vous y aurez stockés afin de ne pas devoir les jeter une fois la date de péremption dépassée. Un plat à décongeler ? Privilégiez le frigo, pas le four. En cas d’urgence, utilisez le micro-ondes. En tout cas, certainement pas le four classique.