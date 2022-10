Dans «Les amateurs», François Damiens et Vincent Dedienne font la paire

Ce n’est pas encore devenu une habitude. Mais, embarqué dans l’aventure de Des gens bien, la comédie noire des réalisateurs de La trêve, dont la diffusion a commencé sur La Une dimanche, François Damiens s’offre un nouveau rôle dans une série avec Les amateurs, disponible sur Disney Plus. Et, cette fois, non dans un second rôle, mais au premier plan avec, pour partenaire de jeu, Vincent Dedienne. Soit, sur le papier, un joli tandem comique franco-belge pour une série dont l’action a pour décor la Meurthe-et-Moselle – même si de nombreuses scènes ont été tournées en Belgique.