Après Chelsea, un autre club de Premier League s’intéresse grandement à Leandro Trossard

L’ailier belge intéresse plusieurs clubs anglais. Son contrat avec Brighton expire en juin 2023 et pourrait donc quitter rapidement son club actuel.

Avec ses six buts et deux passes décisives en Premier League, Leandro Trossard est probablement l’un des hommes forts de ce début de saison à Brighton. Plus de trois ans après son départ de Genk, l’ailier belge pourrait quitter très prochainement Brighton.

Le contrat de Leandro Trossard expire en juin 2023 et plusieurs équipes s’intéressent déjà à lui. Chelsea voudrait le transférer mais comme l’explique The Sun, ce mardi après-midi, Newcastle United souhaiterait chiper le transfert du Belge aux Blues.