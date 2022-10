Le Gouvernement se trompe lorsqu’il s’attaque aux congés familiaux, au crédit-temps et à l’interruption de carrière

Depuis le début des années 2000, l’articulation des vies professionnelle et familiale, dont la réalisation concrète repose majoritairement encore sur les femmes, est devenue une préoccupation des politiques publiques, comme en témoignent la création du crédit-temps en 2002, l’extension progressive des congés parentaux, et l’allongement du congé de paternité. Ces dispositifs répondent, certes de manière imparfaite, aux préoccupations de nombreuses personnes. Ils sont, pour certaines, la condition sine qua non pour rester insérées dans le monde professionnel et garder une autonomie financière, malgré des charges familiales très importantes. La féminisation du marché du travail, les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, la précarisation des emplois, l’intensification et la flexibilisation du travail sont autant de phénomènes qui font de l’articulation entre vie professionnelle et privée un défi dont nos sociétés doivent se saisir.

Les familles sont confrontées à une double journée de travail, liée à l’accumulation de charges liées à l’emploi et au care, qui deviennent trop lourdes en certaines circonstances. Diplômés ou pas, en couple ou pas, beaucoup de parents actifs débordés cherchent des solutions pour s’occuper de leurs enfants, tout en conservant leur emploi. Ces besoins d’ajustement sont manifestes chez nombre de mères prises dans des engagements sociaux multiples (besoin de prendre du temps avec un enfant qui arrive, de s’organiser après une rupture conjugale, de s’occuper d’un parent vieillissant…) et sont à l’origine de parcours complexes, voire de dangereuses périodes de précarité d’emploi. Ces besoins et parcours concernent potentiellement l’ensemble des parents.