Hyundai croit fermement en l'avenir de l'hydrogène

Lorsque l'on parle de conduite électrique, il s'agit généralement de voitures alimentées par des batteries. Mais il existe un autre moyen de rouler de manière totalement électrique et donc sans émissions : une voiture à pile à hydrogène. L'hydrogène est peut-être l'avenir ? Hyundai y travaille dur.

En 2013, Hyundai a été la première marque automobile à lancer la production en série d'une véritable voiture à hydrogène, la ix35 Fuel Cell. Les chiffres de production étaient modestes, mais le symbole important. Les premiers pas de Hyundai dans le développement de voitures à hydrogène remontent à 1998 et ceux qui voudraient rouler à l'hydrogène aujourd'hui peuvent le faire avec la Hyundai NEXO. Ce SUV spacieux peut parcourir jusqu'à 665 kilomètres avec un plein d'hydrogène qui ne produit aucune émission et ne rejette que de l’eau.

Qu'est-ce que l'hydrogène ?

L'hydrogène n'est pas une source d'énergie, mais un vecteur d'énergie comme l'essence ou une batterie, par exemple. Il s'agit d'un élément chimique (H2) incolore, inodore et inflammable. Il est pratiquement inépuisable - contrairement aux combustibles fossiles - et donc très intéressant en tant que vecteur énergétique. Dans une voiture à hydrogène, la propulsion est assurée par une pile à combustible, qui transforme l'hydrogène en électricité.

Le Hyundai NEXO est équipé de trois réservoirs d'hydrogène de 52,2 litres chacun. Le ravitaillement en carburant est aussi facile et rapide qu'avec l'essence ou le diesel même si peu de stations-service proposent déjà de l'hydrogène.

Premiers camions et bus à hydrogène

En plus du NEXO, Hyundai a également mis sur le marché (fin 2020) les premières unités de camions XCIENT Fuel Cell, les premiers poids lourds à hydrogène construits en série au monde. "Nous pensons que l'hydrogène est indispensable pour assurer une transition vers des sources d'énergie renouvelables. C’est une solution viable pour décarboniser le secteur des camions, avec une autonomie, une charge utile et un temps de ravitaillement excellents", estime Mark Freymueller, Senior Vice President & Head of Commercial Vehicle Business Innovation chez Hyundai Motor Company.

En Allemagne, Hyundai travaille également avec deux opérateurs de bus pour tester la pile à combustible Elec City dans le trafic quotidien près de Munich. L'Elec City Fuel Cell est un bus électrique qui fonctionne à l'hydrogène et atteint une autonomie de 500 kilomètres.

Enfin, Hyundai investit massivement dans deux nouvelles usines en Corée du Sud (Incheon et Ulsan) pour produire au second semestre 2023 une capacité annuelle de 100.000 systèmes de piles à combustible. Preuve supplémentaire que Hyundai croit en l'avenir de cette technologie.

Vous souhaitez en savoir plus sur le développement de l'hydrogène dans les transports ? Rendez-vous sur notre site pour tout savoir.