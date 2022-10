Louvain-la-Neuve, une ville universitaire sans grande librairie

En avril dernier, le tribunal de commerce de Tournai a confirmé la faillite du Furet du nord, librairie implantée au centre du Louvain-la-Neuve « historique », entre Grand-Place et Grand-Rue. La nouvelle a provoqué un émoi relatif et renvoyé vers un questionnement évident : pourquoi une ville universitaire qui rassemble quelque 22.500 étudiants sur le site de LLN et occupe près de 2.000 académiques ne suffit-elle pas à faire vivre une grande librairie généraliste ?

Le Furet du nord de Namur, il faut le préciser, s’est vu signifier son arrêt de mort le même jour.

Six mois plus tard, l’espace commercial qui accueillait la librairie entre la rue Charlemagne et la Place de l’Agora est toujours vide. L’endroit a vu défiler depuis plus de 30 ans plusieurs enseignes vouées au livre (Cabay, Libris- Agora) et semble incapable de se remettre de ce dernier échec.