Zar Amir Ebrahimi dans «Holy Spider»: «Le cinéma est ce qui m’a sauvé dans ma vie»

Prix d’interprétation à Cannes, l’actrice Zar Amir Ebrahimi est captive dans « Holy Spider », thriller inquiétant qui suit en parallèle le parcours d’une journaliste et d’un tueur en série.

Dans Holy Spider, l’actrice iranienne Zar Amir Ebrahimi, Prix d’interprétation à Cannes, incarne une journaliste enquêtant sur une série de crimes dans la ville sainte de Mashhad. Un film captivant, inspiré d’une histoire vraie, qui met en perspective la condition des femmes en Iran. Et un rôle pour lequel l’actrice, réfugiée en France depuis 2008, a puisé en elle et dans son expérience avec le gouvernement iranien. Livrant une prestation puissante et le signe, sans doute, d’un retour en force sur les écrans, dont elle était une étoile montante en Iran au début des années 2000 avant d’être brimée par le pouvoir.

Vous aviez 20 ans lorsque l’« araignée » de Mashhad a sévi au début des années 2000. Quel en est votre souvenir ? Et quel impact ces événements ont-ils eu sur vous en tant que jeune femme ?