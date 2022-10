Procès des «growshops»: cultivé de manière professionnelle, le cannabis devient moins anodin qu’il n’y paraît

La cour d’appel de Liège a entamé, en ce début de semaine, le gros procès des dirigeants et employés de la société Terra Terra, qui possédait plusieurs commerces spécialisés en horticulture d’intérieur, à Bruxelles et dans différents coins de Wallonie. Les 17 prévenus sont accusés d’avoir formé une organisation criminelle ayant facilité la commission d’infractions à la loi sur les stupéfiants en vendant du matériel spécialisé destiné à la cannabiculture et en prodiguant des conseils en la matière, entre le début 2013 et la mi-2017. Ils auraient ainsi, selon le ministère public, coopéré sciemment à l’infraction de culture de cannabis chez des petits particuliers ayant leur propre plantation ainsi que, selon le ministère public, chez des criminels organisés.