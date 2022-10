Romelu Lukaku enfin de retour à la compétition? Le Diable rouge sera dans le groupe de l’Inter Milan pour affronter Plzen

Romelu Lukaku sera dans le groupe de l’Inter Milan pour la réception du Viktoria Plzen mercredi en Ligue des Champions, a confirmé Simone Inzaghi, l’entraîneur intériste mardi en conférence de presse de veille de match.

« Lukaku sera dans le groupe et il travaille avec beaucoup d’enthousiasme », a déclaré Inzaghi. « Nous avons un dernier entraînement cet après-midi (mardi après-midi, ndlr) mais il progresse. Il a été absent pendant 60 jours et c’était une grande perte pour nous. mais l’équipe a bien réagi. À l’exception du match contre le Bayern, nous avons marqué dans tous nos matches. Mais on doit continuer à progresser, et on espère le faire avec Lukaku. »