Josh Gordon, réalisateur de «Enzo le Croco»: «Nous voulions faire un film qui célèbre la joie et l’acceptation»

Coréalisateur avec Will Speck d’« Enzo le croco », Josh Gordon était de passage au festival de Gand la semaine dernière. L’occasion d’évoquer avec lui son envie d’adapter à l’écran ce classique de la littérature pour enfants.

Un peu gauche et maladroit mais diablement doué, Lyle est un petit crocodile qui a fait les belles heures de la littérature pour enfant aux Etats-Unis depuis les années 1960. Un personnage sympathique et bienveillant, qui trouve un nouvel élan sur grand écran avec Lyle, Lyle, Crocodile (Enzo le Croco pour la version française), un film qui tombe à pic pour les vacances ! Retour sur ce projet avec Josh Gordon, qui coréalise le film avec Will Speck.

Quels sont vos souvenirs du livre de Bernard Waber que vous avez décidé d’adapter à l’écran ?