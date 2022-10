Le frigo des Belges: cuisiner soi-même, oui, mais pourvu que ce soit simple

Treize saisons de Top Chef, onze du Meilleur Pâtissier, six de Chef’s Table (sur Netflix)… Sans oublier les émissions culinaires radiophoniques, qu’on songe aux séquences hebdomadaires de François-Régis Gondry (On va déguster sur France Inter) et, plus près de chez nous, de Sophie Moens et Carlo de Pascale (Bientôt à table sur La Première), ou aux podcasts, Bouffons, A poêle, Chefs, Bande de Food… (pour n’en citer que quelques-uns, en français). Mais encore les sites internet, blogs, chaînes YouTube, fils Instagram dédiés à la nourriture… et les bons vieux livres de recettes, qui restent une valeur sûre de l’édition. La table, c’est hype ! Et cuisiner soi-même semble encore moins sorcier avec les box repas, contenant ingrédients et recettes, livrées à domicile.