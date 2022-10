«Enzo le Croco», film musical et familial

De Josh Gordon & Will Speck, avec Shawn Mendes, Winslow Fegley, Constance Wu, Scoot McNairy, Javier Bardem, 107 mn.

Livre pour enfant publié en 1965 et ayant depuis connu un grand succès dans les pays anglophones, Lyle, Lyle, Crocodile de Bernard Waber raconte l’histoire de Lyle, gentil crocodile doué pour le chant, de la famille Primm et de son vieux partenaire de spectacle M. Valenti. Une histoire tendre, aujourd’hui adaptée pour le cinéma dans Enzo le Croco (Lyle, Lyle, Crocodile dans la version originale), comédie musicale en live action et images de synthèse qui entend faire découvrir Lyle/Enzo à un nouveau public mondial.