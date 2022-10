«L’école est à nous» est bourré de bonnes intentions

De Alexandre Castagnetti, avec Sarah Suco, Oussama Kheddal, Jean-Pierre Darroussin, 107 mn.

On doit à Alexandre Castagnetti La colle ou encore Tamara et Tamara vol. 2. Des films parfois touchants et souvent bourrés de bonnes intentions, mais manquant peut-être aussi d’un vrai sentiment de cinéma et d’un soupçon d’originalité (ce qui n’empêchait pas les bonnes surprises ponctuelles). C’est en fait ce que l’on ressent devant L’école est à nous, un film qui ambitionne de questionner la manière dont on enseigne et le besoin, peut-être, de sortir de cette vieille relation hiérarchique prof/élève/programme à absolument respecter.