Marc Delire, 17 ans après la gifle reçue par Conceiçao: «Chaque fois qu’on se parle, Sergio s’excuse»

L’un des épisodes les plus (tristement) mémorables de Sergio Conceiçao en Belgique s’est déroulé loin des caméras, le 19 juillet 2005. Lors de la présentation officielle de l’équipe, le Portugais du Standard s’était avancé vers Marc Delire pour le gifler dans le cou. Tout ça parce que le journaliste ne l’avait pas choisi dans son équipe-type de la saison précédente. « Il fait partie des trois meilleurs joueurs du championnat mais son comportement envers ses adversaires et les arbitres fait que je ne l’ai pas sélectionné », avait argumenté Marc Delire à l’époque.

Conceiçao est de retour en Belgique avec Porto mais le commentateur n’officiera pas sur le match à Bruges ce mercredi (18h45) mais bien à Barça-Bayern. Pour ne pas croiser le coach lusitanien ? « Pas du tout, ça m’aurait même fait plaisir de le revoir », explique Marc Delire. « Lui et moi avons déjà discuté de cet incident à plusieurs reprises et, à chaque fois, il s’est excusé. D’ailleurs, il y a quelques mois, je mangeais avec Lucien D’Onofrio et Sergio l’a appelé, les deux se téléphonent très souvent d’ailleurs. Lucien m’a tendu son gsm, j’ai papoté avec lui et il s’est encore excusé. Il sait qu’il a fait une connerie (sic) et c’est du passé, même si on m’en reparle de temps en temps. »