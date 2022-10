Frank Defays a donné son premier entraînement au Sporting de Charleroi ce mardi: «Dans un premier temps, il faut retrouver du plaisir»

L’heure était au changement ce mardi matin au Sporting de Charleroi. Un peu moins de 72h après l’annonce du licenciement d’Edward Still et alors que les Zèbres sortaient de trois jours de congé, Frank Defays a donné son premier entraînement en tant que T1 intérimaire du Sporting. La pression semblait un peu retombée lors de cette séance qui s’est déroulée dans une ambiance studieuse, mais assez décontractée.

Cette première séance a duré environ 1h30 et devait avant tout permettre aux Carolos de retrouver des sensations et le sourire. « Dans notre situation, nous sommes forcément tous touchés un peu mentalement donc on essaie de retrouver dans un premier temps le sourire et se libérer, retrouver du plaisir. Je ne veux pas pour autant dire qu’on ne va faire que de la rigolade. Il faut retrouver le sourire, mais aussi travailler et garder une organisation dans le club, dans les entraînements avec un objectif précis pour préparer le match contre l’Antwerp », expliquait Frank Defays au terme de sa première séance, ce mardi aux alentour de midi.