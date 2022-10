Carl Hoefkens avant la rencontre du Club de Bruges contre le FC Porto: «Le match à venir est toujours le plus important»

« Porto doit faire un résultat, je m’attends donc à un match avec beaucoup d’engagement et d’émotions. Ça ne sera pas un match facile », a déclaré l’entraîneur brugeois Carl Hoefkens mardi lors de la conférence de presse de veille de match.

Deuxième du groupe B avec 6 points, Porto doit encore lutter pour espérer accrocher le second ticket pour les huitièmes, menant un duel à distance avec l’Atletico Madrid, 3e avec 4 points, qui accueille Leverkusen (4e, 3 points) mercredi soir (21h00).

Bien que les ’Blauw en Zwart’ soient déjà assurés de disputer les 8es, Hoefkens veut voir ses joueurs jouer pour gagner.

« Ce qui compte maintenant, c’est que les joueurs aient encore faim pour continuer. Je ne veux pas qu’ils pensent à la fin de la saison, ou au fait de finir premiers du groupe. Il faut rester concentré sur le prochain match. Le match à venir est toujours le plus important », dit l’entraîneur brugeois. « Pour nos joueurs, la Ligue des champions est aussi l’occasion de se montrer au plus haut niveau mondial, et aussi peut-être de marquer des points auprès des sélectionneurs avant le Mondial ».