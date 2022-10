«L’aimable» de Cécile Frisch, une journée avec Louis XV

Alpha

On a composé beaucoup de musique pour illustrer le règne volontiers festif de Louis XV. Cécile Frisch a décidé de les rassembler en un récital-récit de la journée du roi : lever et messe, chasse, promenade bucolique et amoureuse, divertissements à la cour et coucher du roi, sous les Etoiles de Michel Corrette. Outre Couperin justement célébré qui ouvre le programme avec son Réveil-matin, Frisch feuillette les recueils tous azimuts et nous amène nombre de pièces de Balsbastre, Daquin et le moins connu François d’Agincourt. Avec en pivot, L’aimable de Pancrace Royer dont la douceur chantante donne le ton de cet univers où pour en montrer beaucoup, il ne faut point en faire trop. Ce que réussit Cécile Frisch avec une élégance apte à distiller les plaisirs.