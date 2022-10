Vilde Frang rapproche Beethoven et Stravinsky

Warner Classics

Vilde Frang aime les associations inédites. De là sans doute ce rapprochement entre un concerto de Stravinsky tout en nerf et en rythme, et celui de Beethoven, concentré sur lui-même avec un rare intimisme. Ce dernier culmine dans un larghetto d’une retenue quasi introspective. L’allegro non troppo initial prend le temps de se développer dans la réflexion et le rondo final témoigne d’une élégance racée. Face à des lectures plus engagées, celle de Vilde Frang s’impose par sa retenue, encouragée par la direction de Pekka Kuusisto à la tête de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen.