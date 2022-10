A la frontière biélorusse, ne pas s’approcher de la muraille de fer

Dans la capitale Vilnius, l’atmosphère est celle d’un paisible mardi d’octobre. Il y a bien les drapeaux jaune et bleu un peu partout, qui rappellent que la guerre se déroule non loin de là. Il y a cette crainte d’une extension du conflit, qui alimente encore bien des conversations. Et ces collectes au profit des Ukrainiens qui se poursuivent largement, dans les universités, via les réseaux sociaux… Mais rien qui transpire le danger. Les touristes ont commencé à revenir, les restaurants tournent.

Pourtant, la frontière avec le premier allié de Moscou, la Biélorussie, est à moins de 40 kilomètres. Et le président lituanien, Gitanas Nauseda, nous disait sa préoccupation lundi : « La Biélorussie est devenue une part intégrante de la fédération de Russie, elle n’a plus d’indépendance. Voyez toutes les attaques contre l’Ukraine, planifiées en Russie, qui se font au départ du territoire biélorusse. C’est un sujet de préoccupation. »