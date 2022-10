Cercle étudiant: des comportements à l’origine d’une plainte de la VUB

À lire aussi Enseignement supérieur: avec le futur calendrier académique, la rentrée se fera fin août

« Les comportements transgressifs ne seront pas tolérés à la VUB. Pas maintenant, pas plus tard, plus jamais », a déclaré le recteur Jan Danckaert, ajoutant que le dispositif Yana (You Are Not Alone) de l’université prenait chaque plainte au sérieux. « Lorsqu’un comportement transgressif se produit, nous agissons et fournissons les conseils et le soutien nécessaires aux personnes qui l’ont signalé et aux victimes tout au long de cet éprouvant processus. Ils ne sont pas seuls. »