Les U23 du Standard ailleurs qu’à Sclessin pour protéger la pelouse? Aucune solution en vue

La réflexion ne date pas d’hier. Dès avant le coup d’envoi de la saison de Challenger Pro League, dans laquelle sa deuxième équipe professionnelle (les U23) est active, le Standard avait retourné le problème dans tous les sens. Était-il sage de lui faire jouer ses matches à Sclessin, le plus souvent le même week-end que l’équipe première, sachant que si la pelouse, devenue hybride en 2020, tient beaucoup mieux le coup qu’avant, elle n’est pas devenue un modèle en termes de solidité ? À défaut d’autre alternative, le débat n’avait pas été poussé plus loin. Résultats des courses : le SL16 FC a disputé ses six premières rencontres au stade Maurice Dufrasne, devant une assistance très clairsemée.

À la demande de Ronny Deila et Fergal Harkin, la question d’un déménagement de la deuxième équipe a été mise à nouveau sur la table il y a quelques semaines, l’entraîneur et le directeur sportif du Standard craignant qu’à l’approche de la fin d’année, la pelouse de Sclessin ne souffre trop des intempéries et ne soit pas capable d’absorber deux matches sur un même week-end. Pire, que son état ne coûte des points à l’équipe première si les U23, qui ont plusieurs fois déjà joué le vendredi soir, étaient appelés à l’arpenter deux jours plus tôt.