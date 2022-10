Comment la Protection civile devrait pouvoir intervenir plus vite

Un rapport de 132 pages sur la Protection civile va faire l’objet d’une présentation détaillée en Commission Intérieur de la Chambre, ce mercredi après-midi. A la demande de la direction générale de la Sécurité civile et du SPF Intérieur, l’université d’Hasselt et celle de Liège ont mené une étude sur la Protection civile suite à la réforme de 2019, qui a réduit de six à deux le nombre de ses casernes.

Dans ce rapport que Le Soir a pu se procurer, les enquêteurs ont effectué une analyse de la qualité des services de la Protection civile et ont étudié les différents facteurs qui pourraient contribuer à une meilleure collaboration entre les services de la Protection civile et ses partenaires. Ils ont aussi effectué une étude sur la localisation des casernes des unités opérationnelles de la Protection civile. Sur certains points, le service d’intervention d’urgence s’en sort avec les honneurs mais sur d’autres, il se voit affublé d’un « peut mieux faire ».