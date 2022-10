Podcast – Plan «Good Move»: pourquoi toutes ces tensions?

Par Pierre Fagnart Publié le 25/10/2022 à 18:27 Temps de lecture: 1 min

Good Move, c’est le nom du nouveau plan de mobilité en région bruxelloise. Un plan qui fait parler depuis la mise en œuvre de ses premières étapes. Contesté, chahuté, vandalisés selon que l’on parle du plan lui-même, de conseils communaux ou de panneaux de circulation… Les questions de mobilité cristallisent les tensions et Good Move en est l’illustration parfaite. Julien Thomas du service bruxellois signe un dossier pour revenir sur les origines du plan. Sur les points qui posent problèmes et sur les prochaines étapes. On l’a appelé pour qu’il nous résume la situation.

