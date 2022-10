«À propos», le podcast du Soir du 26 octobre: Rishi Sunak Premier ministre britannique, plan Good Move

Par Pierre Fagnart Publié le 26/10/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Depuis hier, le Royaume-Uni connait un nouveau Premier ministre, le 3ème en deux mois. Le conservateur Rishi Sunak succède au sulfureux Boris Johnson et à une Liz Truss en déroute. Il est le premier locataire de Downing Street à être aussi jeune, 42 ans, ex-banquier et ancien ministre des finances, descendant d’une famille indienne immigrée. Le roi Charles III l’a chargé de former un gouvernement. Il hérite d’une économie en ruine et son parti conservateur est au plus bas dans les sondages. Va-t-il réussir à faire mieux que ses prédécesseurs ? Camille Petoud a posé la question à Agnès Alexandre-Collier, professeur de civilisation britannique à l’université de Bourgogne, en France.

Good Move, c’est le nom du nouveau plan de mobilité en région bruxelloise. Un plan qui fait parler depuis la mise en œuvre de ses premières étapes. Contesté, chahuté, vandalisés selon que l’on parle du plan lui-même, de conseils communaux ou de panneaux de circulation… Les questions de mobilité cristallisent les tensions et Good Move en est l’illustration parfaite. Julien Thomas du service bruxellois signe un dossier pour revenir sur les origines du plan. Sur les points qui posent problèmes et sur les prochaines étapes. On l’a appelé pour qu’il nous résume la situation.

