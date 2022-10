Listeria: l’Afsca rappelle deux produits

Un poulet fumé de la marque Delhaize et vendu dans les magasins du même nom a été rappelé par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). En cause, la présence possible de listeria, une bactérie qui est responsable de la maladie appelée la listériose.

La date de péremption du poulet fumé est le 7 novembre 2022 et son numéro de lot est le 5412190116. Pour plus d’informations, les consommateurs peuvent appeler le service clients de Delhaize : 0800/95.713.

Un carpaccio de bœuf a également été rappelé et retiré de la vente par l’Afsca. Le carpaccio de bœuf de la marque Norenca pourrait également présenter une possible présence de listeria. Ce produit était vendu dans plusieurs points de viande, notamment des Metro, des Makro et des Carrefour Market. Sa date de péremption est le 26 et le 27 octobre 2022 et le numéro de lot est le 91001707.