Gaz: l’Europe n’a toujours pas tranché entre le plafonnement et le «modèle ibérique»

Les ministres de l’Energie des Vingt-Sept se retrouvaient ce mardi à Luxembourg. Au menu, dicté par les chefs d’Etat et de gouvernement à la fin de la semaine passée : l’élaboration concrète, avec la Commission européenne, d’une série de mécanismes susceptibles d’enrayer la flambée des prix de l’énergie, de manière à soulager les consommateurs, particuliers et entreprises, confrontés à un envol sans précédent de leurs factures de gaz et d’électricité.

Les ministres devaient notamment se pencher sur les achats groupés de gaz et le renforcement de la solidarité en cas de pénurie dans un Etat membre, qui font globalement consensus.