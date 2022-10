Eric Deflandre avant FC Bruges-Porto: «Comme entraîneur, je retrouve le joueur que Sergio Conceiçao a été»

Star du Standard avant d’en être le T2, Sergio Conceiçao revient en Belgique pour la première fois depuis plus de dix ans, comme coach du FC Porto : sa grinta n’a pas pris une ride, comme le constatent Eric Deflandre et José Riga.

Au moment de redécouvrir la pelouse du Jan Breydel Stadion pour le traditionnel entraînement la veille du match, les pensées de Sergio Conceiçao ont dû vagabonder plus de quinze ans en arrière (entre 2004 et 2007 pour être exact) quand la Belgique a fait l’expérience de sa grinta. En humant l’air lointain de la Mer du nord, le Portugais a sans doute préféré occulter le souvenir de sa première exclusion sur ce même gazon (9 minutes après sa montée au jeu en guise de début face au Cercle le 22 août 2004), relevant plutôt qu’il n’a jamais connu la défaite dans l’antre des « Blauw en Zwart » tant comme joueur (buteur le 10 avril 2005), ni comme adjoint de Dominique D’Onofrio (« L’association du feu et du feu » comme l’avait caractérisée avec le sens de la formule le coach liégeois décédé en 2016). En plus de cette statistique intéressante à l’heure de prendre une revanche sur le 0-4 de l’aller, il sera sans doute focalisé, ce mercredi soir, sur l’envie de vivre ce grand rendez-vous avec l’âme du joueur qu’il est resté.