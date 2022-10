France: une femme décède d’une piqûre du frelon asiatique

Christine Dutois, une femme de 66 ans, est décédée à Beaurains (France) suite à la piqûre d’un frelon asiatique. Avec l’autorisation des proches, c’est le premier adjoint du village, Samuel Daillet, qui s’exprime sur cet accident dramatique, pour que cela serve d’alerte et motive une meilleure prise en compte des dangers que représente le frelon asiatique.

Christine Dutois entretenait des ruches et faisait son miel. Elle avait alerté la mairie de la présence de frelons asiatiques sur le territoire. « Tous les mois, elle m’appelait au moins une fois pour évoquer ses inquiétudes, et il a fallu que cela tombe sur elle… » Cet insecte est un véritable fléau pour les abeilles, qui constituent les deux-tiers de son régime alimentaire. Dans un bois, à six cents mètres de chez la victime, on notait la présence de deux essaims au moins. « Le problème c’est que les propriétaires, quand ils s’en aperçoivent, rechignent à faire appel à un professionnel pour détruire ces essaims », souligne Samuel Daillet. La nouvelle loi qui classe le frelon asiatique en nuisible de la catégorie 1, prévoit de faire appel aux pompiers en cas d’urgence (proximité d’une école par exemple). Il appartient au propriétaire privé de solliciter à ses frais l’intervention d’un professionnel, et de faire une déclaration en préfecture.