Migration: la Vivaldi embourbée dans la crise de l’accueil

Sortons de nos tranchées idéologiques et travaillons ensemble pour trouver de nouvelles solutions ». Nicole de Moor (CD&V) n’a pas caché son désarroi à la Chambre jeudi dernier, après une avalanche de questions de parlementaires très remontés, même au sein de la majorité. La secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a répété qu’elle se démenait depuis son arrivée au pouvoir, il y a tout juste quatre mois pour répondre à la crise de l’accueil que connaît la Belgique depuis plus d’un an. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Encore ce lundi, des mineurs non accompagnés et des familles ont été contraints de passer la nuit dans les rues de Bruxelles.

Conséquence : pour la troisième fois en moins de deux semaines, la question migratoire se retrouve en haut de la liste des sujets abordés par le conseil des ministres, ce mercredi. Le but ? Mesurer si les solutions avancées ces derniers jours sont réalistes en pratique.