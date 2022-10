Coupe du monde au Qatar: l’Italie et le Shakhtar Donetsk demandent l’exclusion de l’Iran

« Le Shakhtar appelle la FIFA et l’ensemble de la communauté internationale à interdire immédiatement à l’équipe nationale iranienne de jouer à la Coupe du monde à la suite de la participation directe du pays à des attaques terroristes contre les Ukrainiens », a ainsi demandé lundi M. Palkine.

Pour le dirigeant, la FIFA devrait remplacer l’Iran par la « Zbirna » ukrainienne, « qui a prouvé qu’elle méritait de participer au Mondial », « jouant avec son cœur » selon lui lors des barrages d’accession au Mondial début juin.

Et quelques heures après le club ukrainien, c’est l’Italie, via son ambassadeur des Nations Unies, qui a exigé la disqualification de l’Iran pour la Coupe du monde. « Une fois encore, le monde attend votre action en tant que dirigeant afin de disqualifier l’Iran du Mondial », a écrit Paolo Zampolli dans une lettre ouverte adressée à Gianni Infantino, le président de la FIFA. « Dans les couloirs des Nations unies et à Washington, il y a une inquiétude sincère. De nombreux Iraniens ont été tués, blessés et détenus. […]La FIFA reste silencieuse à ce sujet. Nous ne pouvons pas tolérer la violence du gouvernement de Téhéran contre son peuple, vous avez la possibilité d’améliorer la situation. »