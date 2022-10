Le télescope James Webb révèle une nouvelle image (photo)

Dans l’affaire Tine Nys examinée au civil, le juge avait posé deux questions préjudicielles à la cour constitutionnelle, qui a répondu ce jeudi. Si celle-ci ne remet nullement en cause la constitutionnalité de l’euthanasie, elle estime que sanctionner de la même manière un médecin qui, lors d’un tel acte, a commis une faute de forme et un autre qui a fait une erreur de fond n’est pas compatible avec la constitution. Des sanctions spécifiques sont nécessaires, et réclamées.