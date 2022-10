bpost: un audit pousse le CEO à faire un pas de côté

Il y a les faits et il y a le contexte. Les deux se télescopent chez bpost à propos d’un dossier épineux : la dotation fédérale pour assurer la distribution des journaux et périodiques dans les boîtes aux lettres du royaume. Les faits, d’abord. Le conseil d’administration de bpost (entreprise majoritairement publique, cotée en Bourse) a communiqué avoir entamé « un examen de conformité relatif à la concession de la distribution des journaux en Belgique. Cet examen a révélé des éléments qui pourraient indiquer des violations des codes de conduites de la société et des lois applicables. » Le CA en a donc tiré une conclusion temporaire : « Le conseil d’administration de la société et le CEO ont décidé d’un commun accord que celui-ci se retire temporairement durant l’examen. » Un pas de côté qui ne passe pas inaperçu de la part de Dirk Tirez, le CEO d’une entreprise publique qui emploie plus de 30.000 salariés en Belgique.