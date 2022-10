L’Europe veut accélérer la rénovation énergétique des bâtiments

A l’horizon 2050, tous les immeubles, résidentiels ou non, devront être « zéro émission ». Ça devra déjà être le cas pour les bâtiments publics neufs à partir de 2028 et pour le résidentiel à partir de 2030.

Les ministres européens de l’Energie se sont accordés mardi en faveur d’une révision des règles européennes sur la performance énergétique des bâtiments, validant le principe de nouveaux bâtiments publics obligatoirement « zéro émission » – pas d’émission de carbone provenant de combustibles fossiles sur site, et pas ou quasi-pas d’émissions opérationnelles de GES – à partir de 2028 et pour l’ensemble des bâtiments neufs, à partir de 2030.

Les Etats membres proposent que tous les bâtiments non résidentiels neufs de plus de 250 m2 soient obligatoirement équipés de panneaux photovoltaïques à partir de 2027. Même obligation pour tous les bâtiments non résidentiels existants de plus de 400 m2, soumis à une rénovation en profondeur à partir de 2028 et pour tous les nouveaux bâtiments résidentiels à partir de 2030.