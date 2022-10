Plusieurs milliers de supporters du Maccabi Haifa défilent dans une grosse ambiance sur les Champs-Élysées, avant la rencontre à hauts risques contre le PSG! (vidéo)

Des milliers de supporters du Maccabi Haifa ont défilé sur les Champs-Élysées, dans une très grosse ambiance, avant le match de Ligue des champions qui les opposera au PSG ce mardi soir. Un important dispositif de police était mis en place pour les encadrer.

Pour rappel, cette rencontre entre le PSG et le Maccabi Haifa est jugée à hauts risques par la préfecture de police de Paris pour plusieurs raisons. D’abord, parce que les supporters du collectif Ultras Paris seront probablement présents en nombre et pourraient profiter du match pour manifester « leur soutien à la cause palestinienne ».