Jan Vertonghen sur la profonde crise que traverse Anderlecht: «Oui, je me sens certainement en partie responsable»

Le défenseur d’Anderlecht Jan Vertonghen s’est brièvement exprimé au sujet du malaise actuel de son club qui a conduit au renvoi lundi de l’entraîneur Felice Mazzu. « Oui, je me sens certainement en partie responsable », a-t-il commenté, ajoutant qu’il voit les choses s’arranger : « nous allons nous en sortir ensemble ». Vertonghen a fait ces déclarations mardi à Saint-Nicolas-Waes, sa ville natale, où il a inauguré le deuxième Belgian Red Court, un terrain de football créé par la Fédération belge dans le Parc reine Fabiola. Il doit réunir jeunes et moins jeunes autour du ballon rond, faciliter l’accès au football et stimuler la cohésion sociale.

Le RSC Anderlecht a licencié son entraîneur, Felice Mazzu, lundi après une série de mauvais résultats (4 défaites consécutives toutes compétitions confondues). L’équipe est actuellement 12e en championnat après 14 journées avec un bilan de 16 points. Jan Vertonghen estime qu’il est en partie responsable de la crise. « Même si je ne suis pas là depuis si longtemps (il est arrivé le 2 septembre en provenance de Benfica), et puis j’ai aussi manqué environ trois matches, je fais partie du club et je me sens certainement en partie responsable », a reconnu le recordman de sélection avec les Diables Rouges (141).